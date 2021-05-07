Korkunç anlar! İş yerini basıp mermerle saldırdı

Beyoğlu'nda iki işyeri çalışanı arasında büyüyen tartışma, beraberinde kavgayı da getirdi. Restoran çalışanı, turizm firması sahibini mermerle kafasından yaraladı.

Olay, 31 Mart'ta otel bölgesi olarak bilinen Talimhane'de meydana geldi. İddiaya göre turizm şirketi çalışanı ile restoran çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından işyerine giden restoran çalışanı, olayı arkadaşlarına anlattı. Kalabalık bir grup içinde gelen lokanta çalışanları, turizm ofisine bastı ve arkadaşlarıyla tartışan kişinin nerde olduğunu sordu. Bu sırada işyerine gelen turizm şirketi sahibi, restoran çalışanlarının başındaki kişiyle tokalaşıp, olayı açıklamaya çalıştı.

Restoran çalışanı, tehdit edip, hakaretler savurduğu turizm şirketi sahibine tokat attı. Başka bir restoran çalışanı da süs eşyası mermerle saldırarak, turizm şirketinin sahibini başından yaraladı. Başı kanlar içinde kalan turizmci neye uğradığını şaşırırken grubun başındaki kişi, "alın bunu hastaneye götürün, alın götürün bunu" diyerek yanındakilere talimat verdi. Daha sonra turizm ofisini dolaşan restoran çalışanı "Başka kim var burada" diye bağırarak küfürler savurduktan sonra oradan ayrıldı. İş yeri basılıp mermerle başı yarılan turizmcinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay anları turizm şirketinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, restoran çalışanı grubun turizm ofisine gelmesi, yaşanan tartışmanın ardından turizm şirketi sahibine tokat atılıp başının yarılması ve kanlar içinde kaldıktan sonra onu dışarı çıkarmaları görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.