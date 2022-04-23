Koreli bir kadın gibi görünmek için servet harcadı

Koreli bir kadın gibi görünmek için defalarca bıçak altına yattığını açıklayan 32 yaşındaki TikTok fenomeni İngiliz Oli London, estetik operasyonları için 230 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 404 bin TL) harcadığını itiraf etti. Kendisini ‘tamamen ırklararası’ olarak tanımlayan London, ailesi ve arkadaşlarının iletişimi kestiklerini söyledi.

Estetik cerrahiye takıntılı olduğunu itiraf eden İngiliz bir sosyal medya fenomeni, Koreli bir kadın gibi görünmek için defalarca bıçak altına yattı. Londra'da yaşayan Oli, erkeksi yüz özelliklerini kadınsı özelliklere dönüştürmek için çok çeşitli prosedürleri içeren bir yüz germe ameliyatı için dokuzuncu kez bıçak altına alındı.

32 yaşındaki Oli London, Koreli kadın etkileyicilerin TikTok'taki başarısını keşfettikten sonra daha kadınsı görünmeye çalıştığını söyledi. London, sosyal medyanın yarattığı fırsatların dönüşümüne değdiğini ifade ederek annesi, kız kardeşi ve arkadaşlarının kendisini reddettiğini itiraf etti.

“SOSYAL MEDYADA KEŞFETTİM”

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdikten sonra uygulamanın yarattığı dünyaya aşık olduğunu dile getiren London, “TikTok'ta bağımlıyım. Günde yaklaşık sekiz saatimi uygulamada harcıyorum ve sürekli video çekiyorum. 2013 yılında Korelilerin görüntüsünü TikTok'ta keşfettim. O zamandan beri onlar gibi görünmek istediğime karar verdim. Oldukça takıntılı ve dürtüsel bir kişiliğim var. İstediğim şeyi elde etmeden duramıyorum” dedi.

Koreli gibi hissettiğini ve dönüşümünü tamamlandığında kendisini ‘ırklararası' olarak tanımlayan London, “Her zaman mükemmel görünmeye çalışıyorum. Geçen yıl boyunca sosyal medya kullanıcılarından sert yorumlar aldım. Bana ‘çirkin' diyen çok fazla insan oldu. Ancak dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan bir dönüşümü tamamladım” diye konuştu. .