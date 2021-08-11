Koray Yavuzer; Erkek model olacak adaylara tavsiyelerde bulundu

Son yılların en gözde mesleklerinden biri olarak karşımıza çıkan mankenlik veya modellik pek çok gencin hayallerini süslemektedir. Herkes manken olabilir mi? Manken olmak için neler gerekir? Mankenlerin boy ve kilosu ne kadar olmalıdır? Eğitim almadan manken olunur mu? Kaç yaşında mankenliğe başlanır? Bu tarz sorular adayların kafasını oldukça kurcalamaktadır.

Herkes manken olabilir mi, sorusunun yanıtını vermek diğerlerini de cevaplamak için ilk adım olacaktır. Elbette sorumuzun cevabı “Hayır.” olacak. Çünkü diğer mesleklerdeki gibi manken olmak için de belirli kriterler vardır. Sadece güzellik ve yakışıklılık model olmak için yeterli değildir.

Bir zamanlar kadınlar rağbet gösterdiği ve hayalini kurduğu modellik mesleği, artık erkeklerin de markajına girmiş durumda.



Pek çok aday, vücut yapılarını istenilen kriterlere getirmek için çalışıyor, bu konuyla ilgili eğitim alıyor ve ajanslara kayıt oluyor. Peki, aranan erkek manken boyları nedir, kriterler arasında hangi maddeler vardır ve gençler nasıl bir çalışma yöntemi izlemelidir?

* Minimum 1,80 boyunda olmalı.

* Boyu ve kilosu dengeli olmalı.

* Bacak boyu uzun, şekli ise ideal seviyede olmalı.

* Omuzlar ve gövde yapısı geniş olmalı.

* Poz verebilme yetisine sahip olmalı.

* Duruş ve yürüyüş konusunda üst seviyede başarılı olmalı.

Model & Manken Koray Yavuzer'de uzun zamandır hayalini kurduğu ve kriterleri de yerine getirdiği modellik mesleği ile ilgili söyleşi gerçekleştirdik. Yavuzer: “ Model veya manken olmak isteyen erkek arkadaşlarıma tavsiyem çok zaman kaybetmeden kendilerinde o ışığı görmüşlerse mutlaka bir pr ajansı ile çalışmalarıdır. Tek başınıza bir yere kadar devam edebilirsiniz. Sonrasında mutlaka bir ajansa bağlı kalmanız gerekmektedir. Ve bu mesleği bir özenti veya zevki unsurlarla yapmak yerine tamamen meslek edinme ruhu gayreti ile çalışmalarını tavsiye etmekteyim. Yemelerine, içmelerine, vücut sağlığı için uyku düzenlerine ve spor faailiyetlerine oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir. Benim şanslı oldugum nokta ise Türkiye'de bir çok ödül törenine defile organizasyonlarına imza atan Okan Mermer ile çalışmamdır. Söylediğim gibi başarılı bir model olmak istiyorsanız mutlaka profesyonel bir organizatör veya pr ekibi ile çalışmanız gerekmektedir. Şahsım olarak bir çok defilede yer aldım özellikle sosyal medya da belli bir kitleye ulaştım. Oldukça fazla dizi,reklam ve defile teklifi alıyorum. Aralarından bana en faydalı olan bir proje ile çalışacağım”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.