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TIMETURK / YAŞAM / Köprüden atlayarak intihar etti

Köprüden atlayarak intihar etti

Trabzon'da 25 yaşlarındaki kadın, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi.

2 Saat Önce
2021-11-22 00:10:08
Köprüden atlayarak intihar etti

Olay saat 20.30 sıralarında Tanjant Yolu, Atapark mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, yaya olarak geçtiği Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün demir korkuluklarını aşıp, kendisini boşluğa bıraktı.

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Köprüden Zağnos Vadisi'ne düşen kadını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerince MOBESE kamaralarında yapılan incelemede, tek başına yürüyen kadının köprüden atlayarak intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, intihar eden kadının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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