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Köpeklerin kavgasını ayırırken serçe parmağı kırıldı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı, baş parmağının da tırnağı çıktı.

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14.06.2021 10:09:21
Köpeklerin kavgasını ayırırken serçe parmağı kırıldı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı, baş parmağının da tırnağı çıktı.

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, kişisel Instagram hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ekran Resmi 2021-06-14 10.09.11

Köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirten Abdullah, bu sebeple hastaneye gittiğini söyledi.

Abdullah, "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. 2 gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" dedi.

Ekran Resmi 2021-06-14 10.08.56

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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