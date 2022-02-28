DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Rusya 5 bin 300 asker kaybetti
Aziz 15. bölüm tek parça izle | Aziz son bölümde neler oldu? Show TV Aziz yeni bölüm full HD izle
Ukrayna: Rus ordusu yasaklı bombaları kullanıyor
Ericsson şirketinin DEAŞ'a 20 milyon kron rüşvet verdiği ortaya çıktı
İspanya: Daha fazla asker göndereceğiz
Yüzde 11'lik büyümenin keyfini neden süremiyoruz?
Rusya’dan 36 ülkeye uçuş yasağı
Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022| Adalet Bakanlığı 1.125 Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapacak
Rus ordusu 'özel savaş' durumuna geçti
CTE memur alımı ne zaman başlıyor 2022?
Köpek vahşeti vatandaşı canından bezdirdi
Rus rublesi düştü mü? Ruble ne kadar değer kaybetti?
THY'den Ukrayna ve Moldova açıklaması
Eczacılık taban puanları kaç 2022?
İşaret Dili Tercümanı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

TIMETURK / YAŞAM / Köpek vahşeti vatandaşı canından bezdirdi

Köpek vahşeti vatandaşı canından bezdirdi

Her geçen gün sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Sokak ortasında başıboş köpek anne ile çocuğa dehşet anlarını yaşattı.

1 Saat Önce
2022-02-28 17:28:41
Köpek vahşeti vatandaşı canından bezdirdi

Kocaeli'de sokakta başıboş gezen tasmalı bir köpek, kucağında çocuğu olan bir kadının üzerine yöneldi. Köpeğin yaptığı hamleden korkan kadın ise kucağındaki çocuğu düşürerek arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Köpek küçük kızın üzerine doğru atlarken, çevrede bulunan 2 kişi tasmasından tuttukları köpeği uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla annesine doğru koştu. Olay sonrasında köpek, İzmit Belediyesi tarafından bölgeden alınırken, köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Bu arada, köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği sevdiği, köpeğin daha sonra karşı kaldırıma geçtiği, bir kadının koştuğu, kucağında çocuğu olan kadının ise çocuğunu düşürüp olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin yerdeki çocuğun üzerine atladığı ve çevredekilerin çocuğu kurtardığı anlar yer aldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş