Köpek vahşeti vatandaşı canından bezdirdi

Her geçen gün sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Sokak ortasında başıboş köpek anne ile çocuğa dehşet anlarını yaşattı.

Kocaeli'de sokakta başıboş gezen tasmalı bir köpek, kucağında çocuğu olan bir kadının üzerine yöneldi. Köpeğin yaptığı hamleden korkan kadın ise kucağındaki çocuğu düşürerek arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Köpek küçük kızın üzerine doğru atlarken, çevrede bulunan 2 kişi tasmasından tuttukları köpeği uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla annesine doğru koştu. Olay sonrasında köpek, İzmit Belediyesi tarafından bölgeden alınırken, köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Bu arada, köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği sevdiği, köpeğin daha sonra karşı kaldırıma geçtiği, bir kadının koştuğu, kucağında çocuğu olan kadının ise çocuğunu düşürüp olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin yerdeki çocuğun üzerine atladığı ve çevredekilerin çocuğu kurtardığı anlar yer aldı. .