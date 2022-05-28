Köpek Collie gibi görünmek için binlerce dolar harcadı!

Youtube'dan yayılan video viral oldu... Japonya'da bir adam, köpek olma hayalini gerçekleştirmek için ürkütücü derecede gerçekçi bir Collie kıyafeti için 12.500 £ harcadı (yaklaşık 260 bin TL)

Japonya'da adının Toko olarak belirtilen bir adam, köpek kostümü için iki milyon Yen (Yaklaşık 260 bin TL) harcadı. Zeppet ajansı ultra gerçekçi görünen kostümü 40 günde hazırlamış. Kostümün içinde fotoğraflarını ve videolarını yayınlayan Toko, Collie'yi seçtiğini, giydiğinde çok gerçekçi göründüğünü söylüyor.

Kostümünü Youtube'da paylaşan Toko'nun videoları hızla 600 binin üzerinde izlendi. Geçen ay Twitter'da paylaştığı bir video ise o zamandan beri 1.7 milyondan fazla kez görüntülendi. Toco'nun kürk kostümlü hayatından kesitleri belgelediği bir YouTube kanalı da var. Kanalın açıklamasında şöyle yazmış: "Hayvan olmak istedim, bu yüzden Collie oldum!"

Kısa sürede viral olan görüntüler için sosyal medyada da çok sayıda yorum paylaşıldı. Bazıları kostümü oldukça gerçekçi buldu, bazıları ise doğal görünmediğini söyledi. Bir izleyici ise 'Ne kadar para harcarsan harca, gerçek bir köpek olmayacaksın' yorumunu yapmış.

Kostüm, TV reklamları ve filmler için kostümler hazırlayan Japon şirketi Zeppet tarafından yapıldı.

Toko, 'Bir kostüm sipariş ettim... Senin sayende hayalimi gerçekleştirebildim. Kısıtlamalar var, ancak içinde hareket edebilirsiniz. Ama çok fazla hareket ederseniz, bir köpeğe benzemez" diyor.

Bir Zeppet çalışanı ise insan vücuduna uyacak bir köpek kıyafeti oluşturmanın gereken ayrıntı miktarı nedeniyle oldukça zor olduğunu söylüyor.

Zeppet'in bir temsilcisi MyNavi'ye, bir köpeğin iskelet yapısının bir insanınkinden önemli ölçüde farklı olduğunu; şirket tasarımcılarının kostümü olabildiğince gerçekçi olması nasıl yapacaklarını bulmalarının zaman aldığını söyledi.

Tüylü kıyafetin arkasındaki şirket Zeppet, kostümün detaylarını web sitesinde yayınladı.

Kaynak: chip.com.tr