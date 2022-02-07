Konya hava durumu (7 Şubat – 8 Mart)
Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Konya'da karasal iklim hüküm sürer. Yazları kuru ve sıcak geçerken kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Peki, Konya’da hava kaç derece? Konya’da güneç ne zaman çıkacak? Konya bugün yağmurlu mu?
2022-02-07 16:51:11
Kış mevsimi zorlu hava koşulları sebebiyle insan hayatını zorlaştırmaktadır. Özellikle çalışan kişiler ve öğrenciler için durum daha da zorlaşmaktadır. Konya'da oturan kişiler zorlu hava koşulları karşısında tedbirli olmak için evden çıkmadan önce oturduğu kentin hava durumu raporunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
Konya hava durumu
7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 3 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
3°
-7°
8 Şubat Salı günü sıcaklığın 7 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yoğun yağmur veya yer yer sulu kar, açık hava
7°
2°
9 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 2 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Kar
2°
-2°
10 Şubat Perşembe günü sıcaklığın -1 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yer yer kar yağışı, açık hava
-1°
-4°
11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 1 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
1°
-5°
12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 4 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
4°
-2°
13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 2 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
2°
-3°
14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 2 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
2°
-5°
15 Şubat Salı günü sıcaklığın 2 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
2°
-4°
16 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 3 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
3°
-5°
17 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
4°
-4°
18 Şubat Cuma günü sıcaklığın 5 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
5°
-4°
19 Şubat Cmt günü sıcaklığın 7 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
7°
-3°
20 Şubat Pazar günü sıcaklığın 6 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
6°
-2°
21 Şubat Pzt günü sıcaklığın 4 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
4°
-6°
22 Şubat Salı günü sıcaklığın 4 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş
4°
-5°
23 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 5 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
5°
-5°
24 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 6 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
6°
-4°
25 Şubat Cuma günü sıcaklığın 8 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
8°
-4°
26 Şubat Cmt günü sıcaklığın 7 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
7°
-3°
27 Şubat Pazar günü sıcaklığın 7 ve -1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
7°
-1°
28 Şubat Pzt günü sıcaklığın 7 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
7°
-2°
1 Mart Salı günü sıcaklığın 2 ve -10 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
7°
-3°
2 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 7 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
7°
-3°
3 Mart Perşembe günü sıcaklığın 9 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
9°
-3°
4 Mart Cuma günü sıcaklığın 10 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
10°
-3°
5 Mart Cmt günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
11°
1°
6 Mart Pazar günü sıcaklığın 8 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
8°
-2°
7 Mart Pzt günü sıcaklığın 11 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
11°
0°
8 Mart Salı günü sıcaklığın 12 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
12°
1°
YORUMLAR (0)