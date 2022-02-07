Konya hava durumu (7 Şubat – 8 Mart)

Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Konya'da karasal iklim hüküm sürer. Yazları kuru ve sıcak geçerken kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Peki, Konya’da hava kaç derece? Konya’da güneç ne zaman çıkacak? Konya bugün yağmurlu mu?