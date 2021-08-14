DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Putin: Rusya eşi benzeri görülmemiş doğa felaketleri yaşıyor
TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi
BAYKAR, Ukrayna'da İHA merkezi kuracak
ABD ile Katar'dan ''Afganistan'' görüşmesi
Konya'da 'soğuk çay' cinayeti
Ataberk Doğan: Büyük tepki gösterdi
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!
Afganistan’da 21 vilayet Taliban’ın eline geçti
'Türkiye’nin lanetlileri'
Lübnan'da benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi
3 yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri
Mahkeme, 6 fuar salonunu CNR'dan geri aldı

TIMETURK / YAŞAM / Konya'da 'soğuk çay' cinayeti

Konya'da 'soğuk çay' cinayeti

Konya'da, seyyar çaycı Muhammet İ. (35), çayın soğuk geldiği iddiasıyla semaveri deviren Emel Göçer'i (33) çıkan kavgada tabancayla başından vurarak, öldürdü. Muhammet İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.

36 Dakika Önce
2021-08-14 17:41:01
Konya'da 'soğuk çay' cinayeti

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Olay, saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Emel Göçer, 2 arkadaşıyla seyyar çaycıda durarak, gözleme ve semaverde çay istedi. Göçer, siparişlerin gelmesinin ardından çayın soğuk olduğunu öne sürerek, semaveri devirdi.

Bunun üzerine seyyar tezgahın sahibi Muhammet İ., Göçer ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Muhammet İ., kavgaya dönüşen olayda, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti.

Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş