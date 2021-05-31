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Konya'da korkutan görüntü: 65 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir yonca tarlasında 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu.

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31.05.2021 00:51:09
Konya'da korkutan görüntü: 65 metre derinliğinde obruk oluştu

Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obruklara bir yenisi daha eklendi.

Reşadiye Mahallesi Güllükuyu mevkisinde Bekir İlhan'a (60) ait yoncası biçilen tarlada 3 metre çapında, 65 derinliğinde obruk meydana geldi.

Dedesi ile aynı adı taşıyan Bekir İlhan (17), tarlaya suluma borusu yerleştirip, diğer tarlaya gidip geldikten sonra obruğun oluştuğunu fark ettiğini belirterek, ”Diğer tarlaya gitmiştim. Döndüm tarlanın ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım, korktum biraz. O bölgeye ulaştığımda obruk olduğunu gördüm ve dedeme haber verdim. Birkaç gün önce tarladaki yoncayı hasat etmiştik. O dönem olsaydı burada çalışıyorduk. Büyük bir facia olabilirdi” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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