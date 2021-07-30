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Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.

30 Dakika Önce
2021-07-30 20:08:43
Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü

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Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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