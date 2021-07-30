Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü
Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.
2021-07-30 20:08:43
Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.
DHA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)