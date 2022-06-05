Konya Büyükşehir Yürütücülüğünde Refik Anadol “Rumi Dreams” Projesi ile AKM’de

Yapay zekâ temelli sanat çalışmalarıyla tüm dünyada büyük ilgi gören Refik Anadol'un yeni projesi 'Rumi Dreams' Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen özel bir davetle tanıtıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Refik Anadol'un Hz. Mevlana'nın derinlikli evrenini dijital bir deneyimle buluşturduğu projenin davetine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlere sunulan 'Rumi Dreams', 12 Haziran'a kadar AKM'de gezilebilecek.

Yapay zekâ sanatının önde gelen temsilcilerinden Refik Anadol'un yeni projesi “Rumi Dreams” Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen özel bir davetle sanatseverlere sunuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde hayata geçirilen projenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbullularla buluşan “Rumi Dreams”, 12 Haziran'a kadar AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde gezilebilecek.

Rumi Arşivleri Dijital Bir Deneyime Dönüştürüldü

Refik Anadol ve ekibi tarafından hazırlanan “Rumi Dreams”, öğretisiyle çağlara ışık tutan Hz. Mevlana'nın dizelerini her yaştan izleyicinin deneyim dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. Mevlana'nın hayatı ve evreninden ilhamla yola çıkan proje, yapay zekânın hayat verdiği eşsiz Rumi arşivlerini ışık ve hareket temelli bir görsel şölene dönüştürüyor.

“Rumi Dreams”, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde derlenen26 farklı dilde Mesnevi metinleriile180 bini aşkın tekke, arşiv belgesi ve yazma eserden oluşan veri setini makine öğrenimi algoritmayla bir araya getirerek hazırlandı. Yapay zekânın veri tabanlı yorumlamaları, Rumi'nin benzersiz yaşam yolculuğunu ve hâlâ dillerden düşmeyen dizelerini, 6 buçuk dakikalık görsel bir deneyimle Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlere sunuyor.

Mevlana'nın Engin Evreni Dijital Sanatla Buluştu

Bir sergiden ziyade dijital bir deneyim olarak tanımlanan “Rumi Dreams”, Hz. Mevlana'nın engin gönül evrenini dijital araçlarla görselleştirme fikriyle yola çıktı. Rumi'nin gönlümüzün ışığını ortaya çıkarma çağrısının kısa sürede somutlaştırılmasının ancak dijital sanatla mümkün olduğuna inanan Refik Anadol ve ekibi, Mevlana'nın disiplinler arası veri arşivini makine öğrenimi algoritmalarıyla işleyerek “Rumi Dreams”i yarattı. Işık, bilgi ve hareketin göz kamaştıran geçişini gözler önüne seren “Rumi Dreams”, tüm sanatseverleri Mevlana'nın da dediği gibi “dünyayı aydınlatan ışığını” bulmayaçağırıyor. .