Konut fiyatları düşer mi? İş insanı Ramazan Efe yanıtladı

İş İnsanı Ramazan Efe Konut Fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, maliyetlerin farklı olduğu noktalarda konut fiyatlarında artık düşüş yaşanmayacağını ve Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık yüzde 100'e yakın artışla rekor kırdığını fiyatların 3,4 katına çıktığını, ilk kez konut fiyatlarındaki artışın döviz kurundaki artışın önüne geçtiğini,konut fiyatlarındaki artışlardan bazı internet sitelerinin de sorumlu olduğunu verilen ilanların takip edilmesini sürekli fiyat değişimi olduğunu söyledi. @rmzefe