Kombi bakımı ve tasarruf adımları

Kombi modellerine bakım yaptırmak için en ideal zaman ise sonbahar ayı olarak öne çıkıyor. Peki kombi kullanımında ütasarruf ettiren tedbirler var mı?

Kombi bakımı; kombi gövdesinde, sistemi çalıştıran mekanik parçalarda, borularda ve peteklerde herhangi bir teknik sorun olup olmadığının kontrol edilmesi işlemini içeriyor. Kombi bakımında basınç seviyesinin ve elektrik aksamının kontrol edilmesi için çeşitli cihazlar kullanılmakta.

Yetkili servis seçimi

Eğer basit bir bakım takip işlemi yapmak istiyorsanız, kombinin çıkardığı ses seviyesini ölçebilir, kombi gövdesindeki manometre kadranında yazan basınç seviyesini takip edebilirsiniz. Ancak detaylı bir bakım için özel servis desteğini almak bu noktada önem arz ediyor.Çünkü her yıl en az bir kez özel servis görevlilerini davet edip genel bakım yaptırman, kombinde arıza oluşturabilecek durumların tespiti ve yakıt tüketiminin azalması açısından önemli.

Hangi süreçte yapılmalı?

Kombi üreticileri, bakım işlemlerinin yılda ortalama bir kez yapılmasını önermekte. Kombi modellerine bakım yaptırmak için en ideal zaman ise sonbahar ayı olarak öne çıkıyor. Yaz boyunca sıcak su kullanımı haricinde kapalı kalan kombilerde, bu süreçte çeşitli tıkanmalar ve teknik arızalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle kombi bakımının kış ayından önce yapılması, havalar soğuduğunda kombinin direkt çalıştırılmasını sağlamakta.

Kullanımdan evvel yaptırma önerisi

Bakım işlemlerinin daha erken yapılması, yaz boyunca oluşabilecek problemlerin giderilemeyeceği anlamına geldiği için yeni sorunlarla karşılaşılmasına da neden olabiliyor. Bu sebeple kombi bakımı için ideal sürenin cihazı rutin şekilde kullanmaya başlamadan 2 ila 3 hafta öncesi olduğu belirtiliyor.

Bakım olmadan olur mu?

Uzmanlara göre, kombi yeni olsa ve dikkat çeken herhangi bir problem görünmese bile yıllık rutin bakım işlemlerini yaptırmakta büyük yarar bulunuyor. Rutin bakım işlemleri yapılmazsa kombi içindeki parçalar beklemediğin anlarda kırılabiliyor ve bu durum da daha büyük maddi kayıplar yaşamana yol açabiliyor.

Servis ekiplerinden bilgi isteyin

Evinize gelen servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin, yetki belgesi yoksa cihazınıza müdahale etmesine izin vermeyin

Bakım sırasında neler yapılacağı konusunda bilgi verilmesini isteyin

Öncesinde kombi kapağını açmadan sıcak su ve kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma verimliliğini kontrol ettiğinden emin olun

Kombinizin kritik güvenlik aksamlarının; bacalı kombilerde limit sensörü ve çekiş durumunun, yoğuşmalı kombilerde ise su haznesi temizliğinin ve kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur ayrıştırıcı filtrelerin kontrolden geçirildiğinden ve sorunların giderildiğinden emin olun.

Kombide tasarruf tedbirleri

Kombinizi daha düşük bir ısıtma konumuna alabilir veya kombiye bağlı bir oda termostatı varsa bunun derecesini düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda ev tamamen soğumaz.

Kombiyi tüm gün kapattığınız zaman hem eviniz hem de sistemde dolaşan ısıtma suyu tamamen soğuyacaktır.

Peteklerin arkasından bir ısı kaybı olur. Bunlar da ısı yalıtım plakalarıyla engellenebilir.

Oda termostatı ve termostatik vanalar kullanarak odalarınızı gereksiz ısıtmayarak da tasarruf elde edebilirsiniz.

Her 1 derecelik fazla ısıtma, yüzde 6'lık ekstra maliyete neden olur. Örneğin 22 derecede tutmak istediğiniz bir odayı 25 dereceye çıkarırsanız yüzde 12'lik fazla faturaya neden olursunuz.

Kış öncesi doğal gaz tesisatlarına, cihazlara ve bacalara bakım yaptırılması, havalandırma menfezlerinin kapatılmamasıı gerekir.

Akşam açtığınızda kombiniz evi istediğiniz sıcaklığa eriştirmek için fazla güç sarf edecek ve daha fazla yakıt tüketecektir. Bu bir tasarruf yöntemi değildir. Odaları tamamen soğutmaktansa belli bir sıcaklığa düşürerek daha faydalı bir ısıma sağlayabilirsiniz.

Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlanacaktır.

Çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler, evlerimizi peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore etmek önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.