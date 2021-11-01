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TIMETURK / YAŞAM / Kombassan’ın kurucusu Haşim Bayram vefat ettti

Kombassan’ın kurucusu Haşim Bayram vefat ettti

Eski Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-11-01 10:30:35
Kombassan’ın kurucusu Haşim Bayram vefat ettti

Konya'da özel bir hastanede tedavi gören Kombassan Holoing'in kurucusu ve uzun süre Yönetim Kurulu Başkano olarak görev yapan Haşim Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.
Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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HAŞİM BAYRAM KİMDİR?

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.
1989 yılında Kombassan Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
Bu arada, borsada işlem gören şirketin ismi kısa bir süre önce Bera olarak değiştirildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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