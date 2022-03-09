Kocaeli kar tatili var mı? 10-11 Mart Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması | Kocaeli 14 Mart'a kadar okullar tatil mi?

Kocaeli kar tatili var mı? Kocaeli kar yağışlarına teslim oldu. Öğrenciler ve kamu personellerinin araştırdığı ilk konu kar tatili açıklaması oldu. Peki ama Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Anaokulu ve kreşlerde tatil mi ilan edildi? Tatil hangi günlerde 10 Mart, 11 Mart ve 14 Mart günlerinde kar tatili uygulaması var mı? Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Hamile ve engelli personel izinli mi sayılıyor? İşte merak edilen Kocaeli Valiliği kar açıklaması...

Kocaeli kar yağışlarına teslim oldu. Öğrenciler ve kamu personellerinin araştırdığı ilk konu kar tatili açıklaması oldu. Peki ama Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Anaokulu ve kreşlerde tatil mi ilan edildi? Tatil hangi günlerde 10 Mart, 11 Mart ve 14 Mart günlerinde kar tatili uygulaması var mı? Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Hamile ve engelli personel izinli mi sayılıyor? İşte merak edilen Kocaeli Valiliği kar açıklaması...

Kocaeli kar tatili var mı?

Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması yaptı. İşte Kocaeli Valiliği açıklaması;

1. 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

4. Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde “Yüz Yüze Eğitime” 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına,

6. Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına, oy birliği ile karar verildi.

Kocaeli hava durumu

Kocaeli bu hafta kar yağışlı görünürken, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde güneşli seyredecek. Fakat bir sonraki günden itibaren kar ve yağmur yağışları tekrar kendini gösterecek.

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