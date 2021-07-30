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Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Balıkesir'in ardından Kocaeli'de de ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-30 09:44:47
Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

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Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE DE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş–çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca ‘Valilik oluru' alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı ‘olur'a dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir”

Ayrıca, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması, alınan kararlar arasında yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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