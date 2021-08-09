Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
2021-08-09 10:53:44
Doğan U. idaresindeki yolcu minibüsü D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Talat Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Talat Y. ile yanında bulunan eşi Sevim Y, minibüs sürücüsü Doğan U. ile kardeşi İlhan U. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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