DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yunanistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti
ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!

TIMETURK / YAŞAM / Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

6 Saat Önce
2021-08-09 10:53:44
Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Doğan U. idaresindeki yolcu minibüsü D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Talat Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Talat Y. ile yanında bulunan eşi Sevim Y, minibüs sürücüsü Doğan U. ile kardeşi İlhan U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş