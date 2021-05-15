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Kocaeli'de dehşet veren olay: Babasını öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

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15.05.2021 19:07:48
Kocaeli'de dehşet veren olay: Babasını öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı.

Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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