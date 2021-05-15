Kocaeli'de dehşet veren olay: Babasını öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.