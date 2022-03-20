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TIMETURK / YAŞAM / Kocadağ'daki mağarayı karla doldurdular

Kocadağ'daki mağarayı karla doldurdular

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağlık alanda bulunan mağara yazın serinlemek isteyenler için karla dolduruldu.

48 Dakika Önce
2022-03-20 16:14:05
Kocadağ'daki mağarayı karla doldurdular

Derebucak'ta bin 700 metre rakıma sahip Kocadağ'ın zirvesinde bulunan mağaralara martta gerçekleştirilen kar doldurma faaliyetleri tamamlandı.

03_2022_20032022_konya3_Mart başında Cula Deliği'ne kar depolanmasının ardından 4 kilometre mesafedeki kayalıkların atlında Poyraz Karlığı adı verilen mağaraya da ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından tonlarca kar depolandı.

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Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu dağlık alanda bir araya gelen vatandaşlar, saatlerce devam eden çalışma sonunda 8 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki Poyraz Karlığı'na kar doldurdu.

Testere ile küp şeklinde kesilen kar blokları küreklerle mağaraya istiflendi. Kar basma işlemi bittikten sonra karların üzeri naylonlarla kapatıldı.

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Mağaranın karla doldurulmasının ardından katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bölgede bahar başlangıcında mağaralara depolanan kar, yazın toplu davetlerde serinlemek amacıyla kullanılıyor.

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