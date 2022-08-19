Kobra Murat Kimdir, Nerelidir? Kobra Murat’ın Albümleri

Kobra Murat kimdir, nerelidir? Kobra Murat’ın şarkıları neler? Romanların prensi olarak anılan Roman şarkıcı Kobra Murat arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Kobra Murat hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte detaylar.

Kobra Murat Kimdir?

Kobra Murat, 1972 yılında İstanbul Balat'ta dünyaya geldi. Gerçek adı Murat Divandiler'dir. Murat Divandiler anne tarafından Bulgaristan, baba tarafından Yunanistan Göçmenidir. Müzisyen Kobra Murat, uzun yıllar boyunca terzi olarak özellikle kendi çevresinde ün yapmıştır. Kobra Murat 1995 yılında konfeksiyonda çalıştığı dönemlerde iş arkadaşı Emine Hanım'la evlenmiştir.27 yıllık bir birliktelikleri olan çiftin Doğuş, Yiğithan ve Sergül adında 3 tane çocuğu bulunmaktadır. Kobra Murat şimdilerde Balat'ta yaşamaktadır. Balat'da ailesinin 3 nesildir yaşadığı mahallede doğmuş ve büyümüştür. Roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtmıştır. Kobra takma adını alması ise roman düğünlerinde yaptığı performanslarda kobra taklidi yapmasından gelmektedir. Ayrıca Çukur dizinde kullanılan ‘Geliyor Havalı Geliyor' isimli şarkıyı da Cansever ile seslendirmiştir.

Kobra Murat Kaç Çocuğu Var?

27 Yıllık evliliğinden oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra 30 Temmuz 2007'de Sergül adından bir kızı dünyaya gelir.

Kobra Murat Albümleri

İşte Kobra İşte Roman Show,

Acayip Bi Roman

Kobra Murat Şarkıları

Kaliteyiz Markayız Havalıyız

Yemekte Yaparım Salçayla

Kraliçe

Saltanat Gaydası

Gayda

Yakadan Paçaya Kalite

Kameracı Sana Diyorum

Ortakina

Güzellik Gaydası

Abe Selime

Utanın Biraz Gaydası

Güzel Çocuklarım

Maydanoz

Köftemiz

Asaletin Seni Aşar

Kim Bizi Çekemiyorsa

Tokmakla

Ağır Roman

Tatsız Tuzsuz

Ye Paranı

Zombi Gaydası

Herkes Sakız Çiğniyor

Boyacı

Düğünümü Yaptım

Çekyat

Oh Canıma Değsin

Para Yok

Fesatlık Gaydası

Sebastian

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