Klima şikayetinde yüzde 400 artış

Yaz aylarında yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası olan klimalarla ilgili şikayetler de bu dönemde artış gösteriyor.

Yaz mevsiminin geldiği, sıcak havaların bunaltmaya başladığı şu günlerde yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları da hız kazandı. Hal böyle iken tüketicilerin klima satın alımında dikkat etmesi gereken noktalar da yok değil. Verilere göre klima şikayetleri son bir haftada yüzde 400 artış kaydetti.

Klima montajında sorun

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, bazı şehirlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bugünlerde evlerde ve ofislerde klima kullanımı artıyor. Yaz aylarında yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası olan klimalarla ilgili şikayetler de bu dönemde artış gösteriyor. Çözüm ve karar verme aracı olan Şikayetvar tüketicilerin konuyla ilgili en çok şikayet ettiği konuları bir araya getirdi. Klima montajında yaşanan sorunlar, tüketicilerin en çok dile getirdiği sorun olurken, yetkili servislerin verilen randevuya zamanında gelmemesi ya da hiç gelmemesi en çok şikayet edilen bir diğer konu olarak öne çıktı.

Bir haftada 800 şikayet geldi

Şikayetvar verilerine göre Temmuz ayının ikinci ve üçüncü haftası karşılaştırıldığında klimalarla ilgili şikayetler yüzde 400 arttı. Platforma sadece bir haftalık sürede klimalarla ilgili 800'e yakın şikayet ulaştı. Şikayetvar'ın haftalık değişim raporuna göre vantilatör-hava serinleticilerle ilgili şikayet artış oranıysa yüzde 74'lere ulaştı. 2021'in ilk 6 ayında klimalarla ilgili Şikayetvar'a ulaşan şikayetlerin yüzde 42'si çözüme kavuşturuldu.

Klimayla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Klima montajında sorun yaşanması,Yetkili servisin randevuya gelmemesi, Klimanın yeterince soğutmaması,

Servisin ürün arızasında ilgisiz ve yetersiz kalması,Cihazın alındıktan çok kısa bir süre sonra arızalanması,

Ürünün su akıtması, Klimanın çok sesli çalışması,Müşteri temsilcisinin ürün hakkında yeterli bilgi vermemesi,

Servisin fahiş fiyat istemesi, Üründe karşılaşılan ana kart sorunu...

Öte yandan iklimlendirme sektörü de pandemi sürecine rağmen sektörel atılımlar yaparak ihracat bağlamında elini güçlendirmek istiyor....

İklimlendirme sektörü hedefi 5 milyar doları aşmak

Salgın sürecine rağmen Türk iklimlendirme sektörü 2020 yılını 4,66 milyar dolar ihracat ile tamamladı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak bu yıl ihracatlarını 5 milyar doların üzerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Alt sektörlerdeki büyüme süreci

2020 yılında bir önceki yıla göre ihracat kayıplarının olmadığını belirten Şanal Sektörle ilgili değerlendirmesinde şunlara vurgu yapmıştı: “Türk İklimlendirme Sektörü olarak 2020 yılını yaklaşık 4,66 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattık. Sektör Aralık ayında 489 milyon dolar ile ihracatta aylık bazda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Alt sektör kırılımlarımızda ise sırasıyla Isıtma sistem ve elemanları alt sektörümüzüz 1,1 milyar dolar, soğutma sistem ve elemanları alt sektörümüzü yaklaşık 640 milyon dolar, klima sistem ve elemanları alt sektörümüzü yaklaşık 500 milyon dolar, tesisat sistem ve elemanları alt sektörümüzü yaklaşık 1,8 milyar dolar, havalandırma sistem ve elemanları alt sektörümüzü yaklaşık 477 milyon dolar, yalıtım malzemeleri alt sektörümüz ise yaklaşık 93 milyon dolar büyüklük ile kapattık.”

209 ülkeye girildi

Sektör 2020 yılında Kazakistan, Katar, Ukrayna ve Kolombiya dijital heyet organizasyonlarının devamı olarak 2021 yılında da 16 tane daha dijital ticari heyet organizasyonu planlama kararı alırken 209 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Daha önceden sıfıra yakın ihracatın olduğu Barbados, Honduras, Gabon, Liberya gibi pazarlara 2020 yılı itibariyle giriş sağlandı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.