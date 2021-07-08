DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi
Aşıda sıra hayvanlara geldi
'Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi' tehlike altında
Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt
Kulüpler Birliği'nden 'maçlara çıkmama' uyarısı
Gürcistan’dan ‘stratejik ittifak’ vurgusu
İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy gözaltına alındı
'Bankalar 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak'
Biden'dan ''Afganistan'' açıklaması: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz
Bakan Selçuk Eymir'de öğrencilerle bisiklet sürdü
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi
Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu
Konyalı bisikletçiler tarlada kondisyon geliştirip şampiyonluğa ulaşıyor
TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
Mehmet Aydın: 50 bin euro ve 3 Bitcoin ile 3 yıl geçindim

TIMETURK / YAŞAM / Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu

Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu

﻿Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, torunlarını kızının vurduğunu ileri sürdü

2 Saat Önce
2021-07-08 21:04:57
Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra da intihar girişiminde bulunan kadın, hastanede polise verdiği ilk beyanında torunlarını kızının vurduğunu ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, dün Mamak ilçesindeki evinde tartıştığı kızı Meryem Atsak (23), biri 9 aylık, diğeri 3 yaşındaki iki torununu öldürdüğü iddia edilen, daha sonra ise intihar girişimde bulunan Ö.A, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise beyanda bulundu.

Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri süren Ö.A, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüphelinin, taburcu edildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgisi çalışması sürüyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH