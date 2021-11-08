Kızını kucağına alan Bergüzar Korel'den doğum sonrası ilk paylaşım

Geçtiğimiz hafta kızı Leyla'yı dünyaya getirerek üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, hastane odasında çekilen fotoğrafını doğumdan beş gün sonra Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

12 yıl önce dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, beş gün önce üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar Korel, kız bebek dünyaya getirdi.

DOĞUM SONRASI İLK POZ

Kızına 'Leyla' adını veren Korel, doğum sonrası duygularını dile getirdi. Hastanede çekilen siyah-beyaz fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, şu satırları yazdı:

"UZUN VE ZORLU BİR MARATONDAN ÇIKMIŞ GİBİYİM"

"Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki..."

Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibi hissettiğini ifade eden Korel, sözlerine, "Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu... Bin şükür Leyla'nın da, benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize" şeklinde devam etti.

Güzel oyuncu, son olarak, "Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim ama en çok hayat; sana teşekkür ederim. Her şey için..." ifadelerini kullandı.

KIZI İÇİN PARTİ DÜZENLEDİ

Öte yandan Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda baby shower partisi düzenlemişti. Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katılmıştı.

Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Korel (39), yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmemişti. Mutlu anında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Korel, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini; "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim" sözleriyle duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.