Kızılay yangınla mücadele için afet uzmanlarını Manavgat’a gönderdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu Kızılay afet uzmanlarını bölgeye görevlendirdi. Bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekip görev yapacak.