Kızılay “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” Sloganı İle Kurban Bayramı serüvenine başladı

Türk Kızılayı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kurban bayramı sevincini hayırseverler ve ihtiyaç sahipleriyle birlikte paylaşıyor.

2020 yılında 17 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştiren Türk Kızılay'ı, 4 milyon 540 bin ihtiyaç sahibine hayırseverlerin kurban hisselerini ulaştırdı. Türk Kızılay'ı koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli kısıtlamalar ile yüz yüze kalsada, güçlü bağlantıları ve özverili ekipleri ile bu süreci sorunsuz atlatmıştır.

2021'de hedefler büyüyor

2021 yılında ise hedeflerini büyüten Kızılay, Türkiye'deki hayırseverler tarafından bağışlanan 52 bin 500 hisse ve yurt dışındaki 152 bin 500 hisse ile birlikte kurban sevincini daha da büyüterek devam ettiriyor. Türkiye'nin de dahil olduğu 21 ülkede 4 milyon 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılacak kurban etleri, Kızılay ekiplerinin son sürat çalışmalarıyla mümkün oluyor.

Diğer vakıf ve derneklerden farklı olarak Kızılay, yurtiçinde hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanları kıyma ve kavurma şeklinde konservelere doldurup 30'a yakın aşevinde uygun koşullarda tutarak ihtiyaç sahiplerine yılın her döneminde ulaştırmayı hedefliyor. Yurt dışı için ayrılan hisseler ise, anlık olarak kesilip bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bunun yanı sıra Kızılay, vacip olan kurban vekaletinin yanı sıra hayırseverler tarafından verilen adak ve şükür kurbanlarının hisselerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Her anlamda hassas bir süreç

Kızılay, kurban kesimlerinde kullanılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları Türkiye'den temin ederek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Ayrıca kurban bağışlarını Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları veteriner, din görevlileri ve noter huzurunda kesilerek hem hayırseverler hem de ihtiyaç sahipleri için bir güven ortamı da oluşturulmuş oluyor.

Kurban hisse bedeli 1050 TL

Kurban hisslerini Kızılay'a bağışlamak isteyen vatandaşlar yurt içi ve yurt dışı bedeli olarak 1050 TL vereceklerdir. Verilen bu hisseler ile yapılan kurban dağıtımları, birbirinden kilometrelerce uzakta olan insanlar arasında iyiliğin, kardeşliğin ve birlikteliğin güçlendirilmesine vesile olacaktır. Kızılay, özellikle savaş, afet, iç karışıklık, terör eylemleri gibi nedenlerden dolayı zorluk altında olan birçok bölgede kurban faaliyeti yürütecektir. Bu ülkelerin başında Tanzanya, Filistin, Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan,Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad ve Nijer gelmektedir.

Türk Kızılay'ına kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban hisselerini Kızılay'a bağışlamak isteyen hayırseverler çok basit yöntemlerle bu işlemi yapabileceklerdir. Yurt içinden kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler 1050 TL değerindeki kurban hisse bedelini;

-Türk Kızılay bağış hesapları (Türk Kızılay'ı banka hesapları için https://www.kizilay.org.tr/bagis-yontemleri/banka-yolu-ile-bagis/21)

-İnternet bankacılığı

-PTT 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabı

-www.kizilay.org.tr adresi

-168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı

-Türk Kızılay'ı mobil uygulaması

-Kızılay şubeleri (Türk Kızılay'ı şubeleri için https://www.kizilay.org.tr/Subeler )

vasıtasıyla ödeyebileceklerdir.

Yurt dışından kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar ise 125$ veyahut 105€ kurban hisse bedelini;

-www.kizilay.org.tr adresindeki ödeme bölümünden yurtdışı seçeneğini seçerek Sofort, Giropay, MyBank, Ideal, EPS ve Bancontact ödeme yöntemlerinden biri ile bağışlarını yapabilirler

-Ziraat Bank International AG hesaplarından da işlem yapılmaktadır ( Ziraat Bank İnternational AG iban numarasına ulaşmak için https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/266/yurt-ici-vekaletle-kurban)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.