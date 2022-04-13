Kızılay ile Paylaşan Kalpler 'Hilal Olsun'

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Kızılay yardımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni kampanyaları ile Ramazan'da da büyük küçük demeden, yardıma ihtiyacı olan herkesin evine ulaşıyor.