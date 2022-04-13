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TIMETURK / YAŞAM / Kızılay ile Paylaşan Kalpler 'Hilal Olsun'

Kızılay ile Paylaşan Kalpler 'Hilal Olsun'

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Kızılay yardımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni kampanyaları ile Ramazan'da da büyük küçük demeden, yardıma ihtiyacı olan herkesin evine ulaşıyor.

2 Saat Önce
2022-04-13 18:04:57
Kızılay ile Paylaşan Kalpler 'Hilal Olsun'

'Az çok demeden paylaşan tüm kalplere Hilal Olsun'

Kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayında ihtiyacı olan kişilere Kızılay, farklı birçok kampanyası ile destek olmaya devam ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışından aldığı bağışları aynı şekilde yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, bu yıl da kendine yeni hedefler belirledi.

Milyonlarca kalbe dokundu!

Kızılay geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi olan;

- 7 milyon 774 bin kişiye insani yardım,

- 188 bin 840 aileye nakdi yardım desteği,

- 132 bin 834 aileye gıda yardımı,

- 467 bin 213 çocuğa ikram paketi,

- 2 milyon 280 bin kişiye konserve yardımı,

- 2 milyon 132 bin 667 kişilik iftar yemeği,

- 23 bin 426 aileye alışveriş kartı desteği

- 368 bin 405 kişiye giyim yardımı

- 252 bin 631 kişiye diğer muhtelif yardımlar,

yaptı.

Bu yıl 8 milyon kişi için insani yardım hedefi

Kızılay 2022 yılını güzelleştirmeye hedefliyor. Geçtiğimiz yılın yardımlarının üzerine büyük hedefler koyarak milyonlarca insanın gönlüne dokunmayı planlıyor.

İnsani yardım, nakdi yardım, gıda yardımı, çocuk ikram paketi, oyuncak, konserve, iftar yemeği, alışveriş kartı, bayramlık gibi birçok farklı projeyle ihtiyaç sahiplerinin yüzleri bu yıl da Kızılay ile gülüyor. .

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