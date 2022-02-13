Kızılay ile “engelleri aşan gençler”
Siirt'te Türk Kızılay'ın 'Engelsiz Kulüp' projesi kapsamında bir araya gelen engelliler, sosyal yardım ve destek faaliyetlerinde yer alarak çalışmalara destek oluyor.
37 Dakika Önce
2022-02-13 11:01:03
2022-02-13 11:01:03
Türk Kızılay tarafından yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen "Engelsiz Kulüp" projesi kapsamında bir araya gelen ve her birinin Kızılay ile farklı tanışma hikayesi bulunan 15 engelli, diğer gönüllülerle koordineli çalışıyor.
Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz, yaklaşık 10 yıl önce tanıştığı Türk Kızılay'ının kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.
Ortaokula giderken babasının sırtında okula gittiğini anlatan Özdeniz, "Kızılay`ın aldığı akülü araç ilk akülü aracım olmuştu ve çok mutlu olmuştum. Şimdi de kırmızı yelek giyen gönüllüler arasına katılmanın sevincini yaşıyorum" dedi.
Gönüllü olarak koşturmakta hiçbir engel tanımadıklarını ifade eden Özdeniz, bu çalışmalarda yer alarak engellilerin toplumun bir parçası olduğunu göstermek istediklerini aktardı.
Gönüllüler, sokak hayvanlarına mama dağıttı, ihtiyaç sahibi kesimlere yardımcı oldu. Ayrıca salgın döneminde maske dağıttı, aşıya davet çalışmaları yaptı ve tiyatro gösterileri düzenledi.
Toplumun tüm fertlerine yardımcı olduklarını belirten Özdeniz, Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemekleri paketledik. Yıl boyunca sahada olduk. Gönüllülük engel tanımaz. Bu sloganımızı sürdüreceğiz." dedi.
Genç Kızılay Siirt İl Başkanı Sultan Kesici de yaptıkları çalışmalarda en büyük destekçilerinden birinin de “Engelsiz Kulüp üyeleri” olduğunu söyledi.
Yaklaşık 200 gönüllüyle kentte sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı etkinlikleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kesici, engelli gönüllülerin Türk Kızılay ile çeşitli vesilelerle hayatının kesiştiğini, bu gönüllülerin hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu anlattı.
Kızılayın her faaliyetinde yer almaya gayret ettiklerini aktaran Kesici, "Bedensel engelli olmak yürütülen faaliyetlere etkin katılmaya engel değil. Engel bedende değil kalptedir." dedi.
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