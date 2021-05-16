Kızılay Filistin özel yayınıyla çarpıcı bilgiler aktaracak

Çatışmalardan zarar gören Filistin halkına yönelik acil eylem planını uygulamaya koyan Kızılay, hazırladığı Filistin Özel Yayını ile de kamuoyuna çarpıcı bilgilerin aktarılmasını sağlayacak.

Yardımlar ve gereksinimler dahil bir çok detayın bölgeden konuklarla da birlikte aktarılacağı program 16 Mayıs 2021 tarihinde saat 21:00'de Kızılay'ın tüm sosyal medya hesaplarından, bazı TV kanalları ve uydu frekansı üzerinden canlı yayınlanacak.

Acil ihtiyaç planları dahilinde ilaç, tıbbi malzeme, gıda, küçük hasta nakil ambulansı gibi yaklaşık 2.7 milyon TL'lik yardım ulaştıran Kızılay, Filistin halkına yönelik destek çalışmaları için 50 milyon TL'yi aşkın acil yardım planını devreye aldı. Yapılan ve planlanan yardım çalışmaları, bölgede yaşanan son durum ile ihtiyaçlar gibi konuların ele alınacağı özel bir canlı yayın programı da hazırlayan Kızılay, 16 Mayıs akşamı saat 21:00'de önemli konuklarıyla kamuoyunu bilgilendirecek.

Bölgeden Konuklar Yayına Bağlanacak

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Başkan Yardımcısı ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Genel Müdür Dr. İbrahim Altan'ın açıklamalarının yanı sıra Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin Kızılayı Genel Başkanı Dr. Younis Al Khatib, IFRC Ortadoğu Bölge Direktörü Hossam Elsharkawi, IFRC Filistin Delegasyon Başkanı Kirsten Hagon, Ürdün Kızılayı Başkanı Mohammad Hadid, Irak Kızılayı Başkanı Dr. Yaseen Ahmed Abbas, Kızılay Filistin/Gazze Delegasyon Başkanı Yiğit Olcay, Kızılay Filistin/Gazze İnsani Yardım Uzmanı Ahmet Arın ile Balta Limanı Hastanesi Başhekimi ve Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz yayına bağlanarak bölgeden detayları aktaracak.

Filistinlilere Kızılay ile El Uzat

“Filistin Yaralı, Uzat Elini” sloganlı yardım kampanyasını yürüten Kızılay, 50 milyon TL'lik acil yardım planına da destek görmeye başladı. çatışmalar ardından ilk insani yardımı bölgeye ulaştıran Kızılay, saldırılardan etkilenen ve evleri yıkılan ailelere kira, ev eşyası ve giyim yardımı, gıda, büyük ve küçük ambulanslar, hastanelere akaryakıt desteği, ilaç ve tıbbi malzemelerle desteklerine devam edecek. Çatışmalardan etkilenen Filistin halkına el uzatmak isteyen hayırseverler, www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868'e FİLİSTİN yazıp göndererek 10 TL ile destek olabiliyor.

Yayın canlı izlenebilecek

Kızılay'ın, Filistin özelinde hazırladığı program 16 Mayıs 2021 tarihinde 21:00-24:00 saatleri arasında tüm resmi sosyal medya hesaplarından, bazı TV kanallarından ve aşağıdaki uydu frekansından canlı yayınlanacak.

Kızılay Canlı Yayın Frekans Bilgisi

Satellite: Türksat 3A

Çıkış: 14255 Vertical (TR)

İniş: 10955 Horizontal (West)

FEC: 5/6

BW (MHz): 4.5

Symbol Rate: 3333

RoF: %35

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