Kızılay 4,7 milyon kişiye kurban ulaştırma hedefinde

Hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay 2021 yılı Kurban Bayramı'nda dünya üzerinde 21 ülkede 4,7 milyon kişiye kurban yardımı yapmayı hedefliyor. Türk Kızılay bu hedefe emin adımlarlar ilerlemek için hayır severlerden kurban bağışı desteği bekliyor. Türk Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet fiyatı 1050 lira.

1868 yılında kurulduğu günden bu yana insanlara yardım eli uzatan Kızılay sadece Türkiye'de değil dünyanın he noktasında insanlara dokunan yardım faaliyetlerini yönetiyor. Türk Kızılay açlık ve yoksulluk ile mücadele eden insanlara bu sene de kurban eti paylaştırmak için kolları sıvadı.

Tüm dünyada insanlara yardım eli uzatan Kızılay 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Türkiye dahil 21 ülkede kurban paylarını 4 milyon 700 bin kişiye ulaştırmayı hedefleyen Kızılay kesilen kurbanları yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirerek ihtiyaç sahiplerine güvenle ve sağlıkla teslim edecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada: "2021 hedefimiz yurt içinde 52 bin 500, yurt dışında ise 100 bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin kişiye kurban paylarını ulaşmayı hedefliyoruz. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Kurbanlıklarımızın tamamı yurtiçinden temin edilerek hem hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza hem de ekonomiye katkı sağlanacak." dedi.



TÜRK KIZILAY KURBAN HİSSE FİYATI NE KADAR?



Türk Kızılay 2021 yılı kurban vekalet bedellerini açıkladı. Türk Kızılay'da yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet fiyatı olan 1050 lira olarak açıklandı.



TÜRK KIZILAY KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?



Kurbanı için vekalet vermek isteyenler, Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden, ALO 168 hattından, banka ve PTT şubelerinden işlemlerini yapabilecek. Ayrıca kurban vekaleti için Türk Kızılay'ın mobil uygulaması da kullanılabilecek. Vekalet ücretinin yatırılmasının ardından vatandaşlar kısa mesaj ile bilgilendirilecek.



Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla ve tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla ve Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekaletleri kolayıkla verilir.

TAKSİT İMKANI VAR



Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek vekâlet sahipleri ise 4 taksit imkânından yararlanabilecek.



KIZILAY NEDİR?



11 Haziran 1868 yılında kurulan Kızılay ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık ve insanlık ilkeleri çerçevesinde, hayır kurumu niteliğinde, birlik ve evrensellik ilkesi ile h çalışan bir yardım kuruluşudur. Kızılay sadece Türkiye'de değil dünyanın her noktasında ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan bir kurumdur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.