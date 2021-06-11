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'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Baran B., kız kaçırma nedeniyle kavga ettiği amcası Abdurrahman B.'yi (50) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma, Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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11.06.2021 17:25:36
'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü

Olay, öğle saatlerinde, Silvan'a bağlı kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Baran B. ile amcası Abdurrahman B. arasında, kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Baran B., amcasına tabancayla ateş etti.

Mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Abdurrahman B.'yi ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste doktorların müdahale ettiği Abdurrahman B., kurtarılamadı.

Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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