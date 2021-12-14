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Kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane
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TIMETURK / YAŞAM / Kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane

Kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te Atila Orhan Kız Yetimhanesini hizmete açtı. Yetimhaneden 48 çocuk istifade edecek.

2 Saat Önce
2021-12-14 12:26:47
Kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye dâhil 50 ülkede bulunan 121 bin 439 yetimin her ay düzenli olarak bakım, eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarına destek sağlıyor. Ayrıca her yıl 120 ülkede 1 milyon yetime dönemsel yardımlar ulaştırıyor. Yetim çocukları, kendi topraklarından, kültürlerinden koparmadan ruhen, aklen ve fiziken sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen İHH, bu amaçlar doğrultusunda bu güne kadar 13 ülkede 40 yetimhane ve 2 eğitim merkezini hizmete sundu.

48 yetim faydalanacak

Yetim çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında son olarak, Bangladeş'in Khulna bölgesinde bulunan Bagerhat şehrinde inşa edilen Atila Orhan Kız Yetimhanesinin açılışı yapıldı. İki katlı olarak inşa edilen yetimhanede 9 oda, 1 adet yemekhane, çok amaçlı kullanım için 1 adet büyük salon, 7 adet lavabo, 1 adet eğitmen odası ve 1 adet de müdür odası bulunuyor.

48 yetim kız çocuğun barınacağı Atila Orhan Kız Yetimhanesi ve diğer yetimhaneler, bağışçıların destekleri sayesinde çocuklara yuva olmaya devam edecek.

Destek için

Yetimhane projelerine destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YETİMHANE yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 TL katkıda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YETİMHANE yazarak yardım edebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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