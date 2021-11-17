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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi gerçeği itiraf etti!

5 sene önce hayatlarını birleştiren çiftten hamilelik iddialarına yanıt geldi.

43 Dakika Önce
2021-11-17 22:52:03
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi gerçeği itiraf etti!

Başak Dizer, 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı.

Başak Dizer, 'Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz' dedi. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Paris'te mutluğa evet demişlerdi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaklaşık 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında Paris Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturmuştu.

Çiftin nikahına katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşleri Cem Tatlıtuğ, Tugay Tatlıtuğ, yakın dostları Kıvanç Kasabalı-Sedef Avcı, İlker-Sanem Ayrık, Ece Yörenç, Hilal Saral ile Gökhan Uyan vardı. Tv100

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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