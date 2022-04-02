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Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim dikkat çekti

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TIMETURK / YAŞAM / Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim dikkat çekti

2016 yılında Paris'te evlenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer çifti, anne baba olmaya hazırlanırken doğacak bebeklerinin ismini de 'Kurt' olarak duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-02 15:14:22
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim dikkat çekti

Sitil danışmanı Başak Dizer'in (44) ve ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ çifti bebeklerine vereceği isim ile şaşırttı.

İlk bebeklerini nisan ayı sonunda kucaklarına almak için gün sayan Başak Dizer'in (44) ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) çiftinin erkek çocuğu olacak.

Çiftin ilk bebeklerine ‘Kurt' ismini verecekleri açıklandı.

ikili

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, çocuğuna isim verirken bu projeden esinlendiği ileri sürüldü.

Tatlıtuğ bebek için yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin" demişlti.

Kurt isminin anlamı: Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Aldanmaz, kurnaz.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ bebeklerine vereceği ismi açıklamasından sonra "Kurt" ismi sosyal medyada gündem oldu.

Geçen aylarda bebeğini kucağına alan ünlü manken Kyle Jenner'da bebeğinin adını 'Wolf' (Kurt) koyduğunu açıklamıştı.

 

 

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