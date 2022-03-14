DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray Barcelona maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray-Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor?
Prof. Dr. Mevlüt Güllü kimdir? Mehmet Güllü nereli? Mevlüt Güllü hangi üniversitede görevli?
ABD’deki evsizler peş peşe öldürülüyor
Benzin mazota dev indirim kapıda | Mazota indirim mi geldi? Benzin ve motorine indirim ne zaman gelir?
FED faiz kararı ne zaman olacak? FED 2022 Mart faiz arttıracak mı ?
Teşkilat 38. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat yeni bölümde neler oldu?
Galatasaray - Beşiktaş derbisini canlı izle! Canlı İzle
Kış Tatilinde Benzersiz Bir Konaklama Deneyimi: Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort
Marvel filmlerinden tanınan William Hurt kimdir? William Hurt öldü mü?
Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan hükümete 'Ukrayna' çağrısı
ÖSO’nun kurucusu Albay Esad: Önce muhalifler içinde temizlik yapılması lazım
Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı
Yavuz Ertürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Boksör Yavuz Ertük hayatını kaybetti...
Süleyman Soylu'nun acı günü
Rusya'dan çıkan ABD şirketlerinin temsilcisinden Türkiye'ye kritik ziyaret

TIMETURK / YAŞAM / Kış Tatilinde Benzersiz Bir Konaklama Deneyimi: Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort

Kış Tatilinde Benzersiz Bir Konaklama Deneyimi: Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort

Tatil deneyimini benzersiz bir şekilde yaşamak isteyenler için daha önce görülmemiş bir konaklama ve hizmet konsepti sizleri bekliyor.

48 Dakika Önce
2022-03-14 17:01:38
Kış Tatilinde Benzersiz Bir Konaklama Deneyimi: Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort

Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort, bugüne kadar olan kış tatili deneyimlerini baştan yazmaya adaydır. Ülkemizde giderek yükselen bir trend olan kış turizmi, Bof Hotel ile benzersiz bir deneyime kavuşmaktadır. Konaklama ve tatil konseptinde hizmet veren otelimiz, özel etkinliklerle beraber kendinize vakit ayırmak istediğinizde benzersiz ve lüks hizmetleri ile müşterileri her açıdan tatmin etmektedir.

Kış tatilinde benzersiz bir konaklama deneyimi yaşayabilmek için yeni bir adres arayışında olabilirsiniz. Bu sektörde alanında uzman personeller ile beraber sunmakta olduğu hizmet ile birbirinden popüler kış aktivitelerinin düzenlendiği geleceğin ve bugünün kayak oteli olarak hizmet vermektedir. Bununla beraber kayak ve snowboard okulu konsepti ile kış tatilinden maksimum keyif ve verim almak isteyen herkesin gideceği tek adres olmaya adaydır.

Kış tatili denildiğinde akla yalnızca kayak, benzersiz doğa ve kar manzaraları gelmez. Kış tatillerinde kişilerin beklentilerine uygun şekilde eğlence açısından sıcak ve keyifli aktiviteler de beklentileri karşılamak üzere hazırdır. Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Resort kış tatili algısını tamamen değiştirerek ülke geneline Bof Hotel kalitesini yaymaya hazırdır. Her türlü konaklama ihtiyaçlarınız için gönül rahatlığı ile Bof Hotel şubelerini tercih edebilir, konaklama keyfinde eşsiz bir tecrübenin sahibi de olabilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş