Kış göründü kombi bakımı patladı

Kullanımı kış aylarında sıklaşan kombilerin bakımlarına da başlandı. Kombi Bakım talepleri Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 140 büyürken geçen sene aynı dönem ile karşılaştırıldığında talep artışının yüzde 37 büyüdüğü gözlemlendi.

Bu yıl havaların erkenden soğumaya başlaması ile birlikte vatandaşlar da kış için hazırlıklarını ısıtma sistemin anlamında tamamlamak için kolları sıvamış durumda.

Uzmanların değerlendirmelerin göre yılda en az bir kez sonbaharda veya yaz aylarının başlarında kombilerin, kombi servis firmaları tarafından uzman ve belgeli ekiplerce kombilerin altı aylık periyodik bakımlarını yaptırmanız gerekiyor. Gerekli bakım yapılmadığında kombi ve kalorifer sistemi çalışma performansını düşer. Kombiler hassas bir cihaz olduğundan İçerisinde doğalgazı yakarak ısıttığı suyu tesisata dağıtan ve belli bir basıncı korumak zorunda olan kombi eskimeye başladığı zaman mutlaka sorunlar çıkarabiliyor. Bu nokdada da 6 ayda bir kontrol yapılması gerektiği hususu dile getiriliyor

Armut.com da kışa hazırlık ile beraber öne çıkan hizmetleri inceledi. Verilere göre, Kombi Bakım taleplerinde Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 140, Radyatör ve Petek Temizliği talepleri ise yüzde 319 büyüme gösterdi.

Hangi onadım ve tadilat önde?

Yaklaşan soğuklarla birlikte kış hazırlıkları için hizmet taleplerini incelendi. Çatı İzolasyon, Çatı Tamiri ve Aktarma, Çatı Yapımı ve Tadilatı, Dış Cephe Mantolama, Kalorifer ve Doğalgaz Tesisatı, Kombi Bakım, Kombi Montaj, Kombi Tamiri, Pencere Kapı ve Pimapen Tamiri, PVC Pencere Kapı ve Radyatör Petek Temizliği gibi kışa hazırlık için alınan hizmetlerde, Eylül ve Ekim ayıyla birlikte yüzde 63'lük bir talep artışı yaşandı. Bu artış son iki yıla bakıldığında en yüksek talep artışı olarak dikkat çekiyor. 2020 yılında bu artış yüzde 28, 2019 yılında ise yüzde 53 olarak gerçekleşmişti.

Eylül ile birlikte başladı

Kullanımı kış aylarında sıklaşan kombilerin bakımlarına da başlandı. Kombi Bakım talepleri Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 140 büyürken geçen sene aynı dönem ile karşılaştırıldığında talep artışının yüzde 37 büyüdüğü gözlemlendi. Bir yandan Radyatör ve Petek Temizliği taleplerinde de ciddi bir talep artışı yaşanarak Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 319 büyüme gösterdi. Geçen sene alınan Radyatör ve Petek Temizliği hizmeti önceki yılın Eylül ayına göre kombi bakım hizmetindeki artışa paralel olarak yüzde 38 artış gösterdiği dikkat çekti.

Pencere ve bacalar da bakıma giriyor

Kış soğukları bastırmadan önlem almak isteyenler PVC Pencere, Çatı Tamiri ve Bakımı hizmetlerine de ilgi gösterdi. Özellikle PVC Pencere Kapı talepleri geçtiğimiz yıllarda hep sonbaharda artarken, 2021 yılında Ağustos ayıyla birlikte hızlı büyümeye başladığı gözlemlendi. Ağustos ayında yüzde 33, Eylül ayında ise yüzde 21 büyüme gerçekleşti. Çatı ile ilgili izolasyon, yapım ve tamirat talepleri ise Eylül ayında yüzde 13 büyüme gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.