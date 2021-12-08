Kırıkkale Üniversitesi 42 öğretim üyesi alımı yapacak

Kırıkkale Üniversitesi Resmi Gazete'de yayınladığı ilanla, farklı branşlardan 42 öğretim görevlisinin alımının yapılacağını bildirdi. Peki ama öğretim görevlisi alımları ne zaman yapılacak? Hangi tarihte Kırıkkale Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu yapılabilecek? İşte detaylar...

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi bir ilanla öğretim görevlisi aradığını bildirdi. 42 öğretim görevlisinin işe başlayacağını bildiren ilanın 23 Aralık 2022 tarihinde son bulacağı belirtiliyor.

Kırıkkale Üniversitesi REktörlüğü Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitemizin 27.10.2021 tarihli ve 26/07 sayılı Senato Kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla Doçentlik Sözlü Sınavının iptali talebimizin uygun bulunması halinde sözlü sınav yapılmayacaktır.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanın detayları için TIKLAYINIZ...

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