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TIMETURK / YAŞAM / Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi

Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi

Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. 5 kişinin durumu ağır.

39 Dakika Önce
2021-07-19 10:36:01
Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi

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Kırıkkale'de Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Yorulmaz, Köseci, Geçer ve Yıldırım ailelerinden 8 kişi ormandan toplanan mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan 8 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

5 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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