Kiraya yüzde kaç zam gelecek? Kira zam oranı belli oldu mu? Haziran zamlarından sonra kira ne kadar olur?

Kiraya yüzde kaç zam gelecek? Kira artış oranı ne olacak merak konusu olmuştu. TÜFE'nin ne kadar olduğu sabah saatlerinden itibaren en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama kira artış oranı haziran ayında ne kadar oldu? Kira zam oranı belli oldu mu? Haziran zamlarından sonra kira ne kadar olur?

Kira artış oranı ne olacak merak konusu olmuştu. TÜFE'nin ne kadar olduğu sabah saatlerinden itibaren en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama kira artış oranı haziran ayında ne kadar oldu? Kira zam oranı belli oldu mu? Haziran zamlarından sonra kira ne kadar olur?

Kira zam oranı belli oldu mu?

Enflasyon rakamlarının ardından gözler TÜFE oranlarına çevrilmişti. TÜİK konuylailgili açıklamalarına yer verdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 olarak belirlendi.

Kiraya yüzde kaç zam gelecek?

Kira zam oranları belli oldu. Kiralarda yüzde 39,33 oranında artış söz konusu olacak.

Böylece 1000 lira kira ödeyen bir kişi zam dönemindeyse 1.393,3 lira ödeme yapacak.

TÜFE nedir?

Tüketici fiyat endeksi ya da kısaca TÜFE, tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, istatistik bilimindeki fiyat endeks sayıları ile hesaplanır.

ÜFE ve TÜFE arasındaki fark nedir?

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kullanılarak piyasalardaki üretici ve tüketici bazlı değişimler hesaplanabilmektedir. Bu bakımdan ÜFE ve TÜFE iki önemli veri noktası olarak kullanılmaktadır .