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TIMETURK / YAŞAM / Kira krizi gittikçe derinleşiyor! Tahliye davaları arttı

Kira krizi gittikçe derinleşiyor! Tahliye davaları arttı

Koronavirüs salgınından önce 2 bin 500 lira olan kiralık bugün iki katına çıktı. Kirasını ödeyemeyen vatandaşların davaları artış gösterdi. Sulh hukuk mahkemelerinin dava yükünün yüzde 30-40’ı kira tahliye davalarından oluştuğu öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-04-17 11:51:15
Kira krizi gittikçe derinleşiyor! Tahliye davaları arttı

Pandemiden önce 2 bin 500 lira olan kiralık bugün 8 bin liraya kadar yükseldi. Kirasını ödeyemeyen vatandaşların davaları arttı. Sulh hukuk mahkemelerinin dava yükünün yüzde 30-40'ı kira tahliye davalarından oluştuğu öğrenildi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bugün bir işçinin 5-6-7-8 bin TL kira ödemesi mümkün değil. Kiracı, işçi, memur çalışan öğrenci, nasıl bu kiraları ödesinler?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, fahiş fiyatlara ev kiralayanların ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemez duruma geldiğini vurguladı.

“Bu sorunu yaşayanların sayısında önümüzdeki günlerde büyük artış yaşanacak” diyen Aşa, şu ifadeleri kullandı:

“Kiralar tavan noktasını gördü diye düşünüyorum. Vatandaşın alım gücü eriyor. Bugün bir işçinin 5-6-7-8 bin TL kira ödemesi mümkün değil. Kiracı, işçi, memur çalışan öğrenci, nasıl bu kiraları ödesinler?

EVİ KİRALAYIP ÜÇÜNCÜ AYDAN İTİBAREN ÖDEYEMİYORLAR

Evi kiralayıp ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemiyorlar. Gerçekten bu kiralar ödenecek gibi değil. Çok sayıda icra tahliye davası var. Bu davalar daha da artacak, çünkü kirayı ödemeyenler her geçen gün artıyor. İşçinin, memurun gücünü aşan bedeller oluyorsa burada arıza çıkması yüzde 99. Bu tür sıkıntıları şimdi daha çok yaşıyoruz. Yakında göreceksiniz, mahkemelerde bu davalardan geçilmeyecek.

EV SAHİPLERİ GÜNLÜK FİYAT ARTIRIYORLAR

Artık ev sahipleri günlük fiyat değiştiriyor. Özellikle satılık evlerde tapuda noterden dönen ev sahibi sayısı çok artıyor. Günlük anlık fiyat artırıyorlar. Her taraftan sıkıntılı bir piyasa var.

BU GİDİŞLE GELİNLER KAYNANALAR BİRLİKTE YAŞAYACAK

Düğün sezonu yaklaşıyor, ev zaten yok, bu gidişle tekrar geniş aileye geçilecek, gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak. Yalnız yaşayanlar da ev arkadaşı arıyor. Öğrenciler daha fazla arkadaşla eve çıkıyor.” .

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