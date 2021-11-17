DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Bill Gates ilk nükleer santralini nerede kuracağını açıkladı
Dünyanın en genç milyarderinin en büyük kripto pişmanlığı
Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dolarda sert yükseliş!
TOGG'a sürpriz teklif
İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı oldu
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi rekor kırdı
Erdoğan: Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız
JPMorgan'dan Tesla'ya 162 milyon dolarlık dava
N'Sakala kadro dışı mı kaldı? N'Sakala neden kadroda yok?
Kim Jong-un siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti
Altında hareketlilik sürüyor
Benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam gelecek?
Samuray kılıçlı saldırganın annesi konuştu: Yaşanan olayın savunulacak bir tarafı yok
Kripto parada ''Elon Musk'' etkisi! Az bilinen altcoin yüzde 117 değer kazandı

TIMETURK / YAŞAM / Kim Jong-un siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti

Kim Jong-un siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti

En son 12 Ekim'de Pyongyang'daki bir füze sergisinde kameraların karşısına geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kalkınma projesini incelerken görüntülendi. 40 kilo verdiği tahmin edilen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti.

2 Saat Önce
2021-11-17 12:41:57
Kim Jong-un siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti

Bir aydır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve hızla zayıflayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un (37) sağlık sorunları olduğu iddia ediliyordu.

Ama ülkesini mutlak hâkimiyetle yöneten Kim Jong-un önceki gün ortaya çıkıp, Samjiyon şehir geliştirme projesinin şantiyesini teftiş etti.

Kuzey Kore'nin Kim ailesi etrafında dönen kuruluş efsanesinin kalbi olan Paektu Dağı'nın eteklerinde yer alan Samjiyon devriminin manevi merkezi olarak görülüyor.

1dAvoUTX1EeL_h71DEE33w

Bir yılda 40 kilo verdiği düşünülen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle son derece fit görünüyordu.

ecsgaRRipU-Qq0IVQsJLLQ

Öte yandan, liderin sağlık sorunları nedeniyle mi zayıfladığı yoksa kilo vererek ülkesindeki kıtlık sebebiyle halka tasarruflu olun mesajı mı verdiği bilinmiyor.

Ak7qLquez0e4udlis_uQ7Q

Bu arada İngiliz basını, Kim Jong-un'un söz konusu stilini, “İçindeki Hitler'i yansıtıyor” şeklinde yorumladı.

'DAHA AZ YİYİN' UYARISI!

Öte yandan Parti kaynaklarının önemli bir bölümünü bu projeye ayırırken ülkedeki kıtlık krizi tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet geçtiğimiz haftalarda çözümü 'az Yemek yemekte' bulmuştu.

Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının 2025 yılına kadar daha az yemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.

Hükümet ayrıca gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tutmuş ve ülkeye uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel Koronavirüs pandemisini kıtlığın ana nedenleri olarak göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş