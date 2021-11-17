Kim Jong-un siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti

En son 12 Ekim'de Pyongyang'daki bir füze sergisinde kameraların karşısına geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kalkınma projesini incelerken görüntülendi. 40 kilo verdiği tahmin edilen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti.

Bir aydır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve hızla zayıflayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un (37) sağlık sorunları olduğu iddia ediliyordu.

Ama ülkesini mutlak hâkimiyetle yöneten Kim Jong-un önceki gün ortaya çıkıp, Samjiyon şehir geliştirme projesinin şantiyesini teftiş etti.

Kuzey Kore'nin Kim ailesi etrafında dönen kuruluş efsanesinin kalbi olan Paektu Dağı'nın eteklerinde yer alan Samjiyon devriminin manevi merkezi olarak görülüyor.

Bir yılda 40 kilo verdiği düşünülen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle son derece fit görünüyordu.

Öte yandan, liderin sağlık sorunları nedeniyle mi zayıfladığı yoksa kilo vererek ülkesindeki kıtlık sebebiyle halka tasarruflu olun mesajı mı verdiği bilinmiyor.

Bu arada İngiliz basını, Kim Jong-un'un söz konusu stilini, “İçindeki Hitler'i yansıtıyor” şeklinde yorumladı.

'DAHA AZ YİYİN' UYARISI!

Öte yandan Parti kaynaklarının önemli bir bölümünü bu projeye ayırırken ülkedeki kıtlık krizi tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet geçtiğimiz haftalarda çözümü 'az Yemek yemekte' bulmuştu.

Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının 2025 yılına kadar daha az yemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.

Hükümet ayrıca gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tutmuş ve ülkeye uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel Koronavirüs pandemisini kıtlığın ana nedenleri olarak göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.