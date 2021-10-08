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TIMETURK / YAŞAM / Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Kilis'te bir atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katılıyor.

25 Dakika Önce
2021-10-08 13:15:40
Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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