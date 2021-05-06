Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, idam edilişlerinin 49. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 49. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırasından bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.

Gezmiş ve arkadaşlarının cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cesaretle attıkları son adımda 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıran, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.