Kickboxs Ve Muaythai Antrenörü Yunus Altınpa kimdir?

8 yıldır İstanbul’da olan ve Altınpa ailesinin karanlık yüzü olarak bilinen Yunus Altınpa abisin aksine İstanbul'a geldiğinde yeni bir hayata başlayıp kısa sürede 3 Milyon TL servete ulaşmıştır.

İstanbulun karanlık isimlerinden birçok ünlü ve daha nice yeraltı dünyasından siyasi isimlerinde bulunduğu insanlarla ticaret yapmıştır.Extra olarak bu isimlere kickboks ve muaytai özel ders verip maçlara hazırlamıştır. Abisi Umut Süleyman Altınpa olan Yunus Altınpa İstanbulda abisinin salonları dahil kendi açmış olduğu spor salonunu işletmiş ve birçok mekanda işletmeci olarak çalışmıştır.Sağlam yönetici olarak bilinen Yunus Altınpa siyasi olarakda birçok iş adamı ilede halen iş yapmaktadır.

Yunus Altınpa kendi mal varlığını Abisi olan Umut Süleyman Altınpaya devrederek kendi yolunu çizmiş ve hayatına devam etmektedir. Aslen Denizli'nin tavas ilçesinde dünyaya gelen Yunus Altınpa 4 ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çok konuşulan isim olan Yunus Altınpa sporcu kimliğini devam ettirmektedir. Yunus Altınpa tüm bilgi birikimini gençlere aktarmak istediğini Türkiye'de kickboks ve vücut geliştirme ve sporun daha fazla gelişmesi için elinden geleni yapacağını söylüyor.Yunus Altınpa instagramda @yunusaltinpa kullanıcı adı ile 45 bin takipçiye sahiptir.

Yunus altınpa hayata dair ise şu sözü söylemektedir. Dökülen yapraklara aldırmayın para ün ve şöhretin geçiçi olduğuna inanan Yunus Altınpa kazanmış olduğu başarısını tamamen samimiyete ve güvene dayalı olduğunu söyledi aksine bu daha başlangıç 23 yaşında 3 milyon tl servete sahip olan genç yatırımcı hayatın şakaya gelmeyeceğini zaman kavramını iyi kullanmak gerektiğini ve şuanda 27 yaşındayım ve yaşadığım sürece oyuna dahilim dedi.

Aynı zamanda müzik ile uğraşmaya başlayan Yunus Altınpa yeni şarkısını Türkiyenin en fazla abone sayısına sahip olan Netd Müzik Kanalında yayınlanmıştır. Eskisi Gibi şarkısı ile birçok izlenme ve beğeni almıştır. Her daim kalitesini arttırarak ilerlemeye devam eden Yunus Altınpa daha birçok şarkıya imza atacağını söyledi.

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