DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
CHP'den ''elektrikte kademeli tarife'' düzenlemesine tepki
MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Kapalı çarşı eski canlı günlerine geri dönecek
Melikgazi'de ulaşım değerlendirme toplantısı yapıldı
Ünlü şarkıcı evlat acısıyla yıkıldı!
Melikgazi Belediyesi, 2021 yılına temel atma ile nokta koydu
Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor
Arzum Türk Kahve Makinesi Modelleri Uygun Fiyatlarla Hersepet'te!
Hapishanede isyan! 56 mahkum yaralı
Öldürülen PKK'lı, HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı
Trudeau'dan maskesiz parti yapan ünlülere: Sorumsuz aptallar
Omicron'dan sonra şimdi de Delta varyantı çıktı
Kripto paralarda deprem!
Türkiye'den Nijerya'daki saldırıyı kınama
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

TIMETURK / YAŞAM / Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Melikgazi'nin tüm bölgelerinde yeni yol yapımı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, vatandaşların daha kolay ve konforlu bir ulaşım imkânına sahip olabilmesi adına ilçeye yeni yollar kazandırıyor.

25 Dakika Önce
2022-01-09 10:54:58
Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

İlçede belirlenen ihtiyaç dâhilinde yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde imara uygun tespitlerimiz doğrultusunda ihtiyaç olan yerlerde yeni yollar açıyoruz. Kar bastırmadan son yol çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Keykubat Mahallesi'nde imar planına göre Şehitler ve Yurt Caddesi olmak üzere Özkol Sokak ve bağlantılarında yeni yol açma çalışması başladı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yeni yolumuzu yakında hizmete açacağız. Ayrıca Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de yeni bir bağlantı yolunu açmaya başladık. 2021 yılı içerisinde ilçeye 90 kilometre yeni yol kazandırdık. Yapılaşmanın çok olduğu ilçede yol ihtiyacı olan mahallelerde ekiplerimiz yeni yollar açarken, alt yapı çalışmaları tamamlanan yolları da kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı da bizim için hizmet yılı olacaktır." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş