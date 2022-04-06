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TIMETURK / YAŞAM / Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor

Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mustafa Zehir (35) 4 ay önce kesmek için aldığı kaz arasındaki bağ, dikkat çekiyor. 'Paşa' ismini verdiği kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye gidiyor, traktörünü takip ediyor.

39 Dakika Önce
2022-04-06 19:30:33
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor

Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Ancak bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.

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Paşa, Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, traktörü kullanırken kendisini takip ediyor. Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde de Paşa peşinden ayrılmıyor.

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Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre 'Peşimden gelmesin' diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi. DHA .

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