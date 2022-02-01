Kesintisiz ve sorunsuz ulaşım için Melikgazi çalışıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabah etkili olan kar yağışıyla birlikte sahada karla mücadele eden işçilerin çalışmasına katılarak, 4x4 araçlarla kar kürüdü.

Hastane bölgelerinde veçarşı merkezde yapılan karla mücadele çalışmalarına katılan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Karla mücadele çalışmasında ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tacettin Veli Mahallesinde hastanelerin yoğun bulunduğu bölgeleri acilen açıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı kamu binalarının olduğu yerleri hemen temizliyoruz. Kent merkezi ve kırsalda etkili olan kar yağışı ve yollarda meydana gelen dona anında müdahale ediliyor. 24 saat esasi ile vardiyalı olarak çalışan ekiplerimiz, yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan ana arter cadde, bulvar ve kırsal mahalle yollarında iş makinelerimiz, greyder ve kepçelerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının gece 12'ye kadar sürmesi bekleniyor.Trafikte hala yaz lastiği kullananlar var. Lütfen kış lastiğimiz olmadan trafiğe çıkmayalım. Lütfen yakın takip, hız ve hatalı sollama yapmayınız. Hem kendimizi hem de başkasını riske atmayalım.” dedi. .