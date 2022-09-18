Kerimcan Durmaz Kimdir? Kerimcan Durmaz Nasıl Ünlü Oldu?

Kerimcan Durmaz kim? Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz hangi şarkıları çıkardır? Kerimcan Durmaz kaç yaşında? Kerimcan Durmaz Peşimde, Kerimcan Durmaz nasıl ünlü oldu? Kerimcan Durmaz’ın hayatı ünlü fenomen ve makyör Kerimcan Durmaz arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Kerimcan Durmaz hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Kerimcan Durmaz Kimdir?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Durmaz'ın annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. Kerimcan Duymazın İki ablası vardır. Kerimcan Durmaz liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve orada makyör olarak çalıştı. Durmaz 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Bakü'de ki yolculuğunun ardından İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. Kerimcan Durmaz Peşimdeler ve Vida Loca adında iki şarkısı var.

Kerimcan Nasıl Ünlendi?

Kerimcan Durmaz Türk sosyal medya fenomeni ve makyördür. 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat'te yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de ün kazanarak bir internet ünlüsü hâline geldi.

Televizyon Çalışmaları

İşte Benim Stilim - jüri üyesi (2016)

Diskografi

Single'ları;