Kerim Savaş Sarı Çekimlere Devam Ediyor

Birçok başarılı radyo ve televizyon programına imza atan bunun yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiren Kerim Savaş Sarı Youtube üzerinden başladığı yeni programı ile çok dikkat çekiyor.

Ünlü programcı ve sporcu Instagram ve YouTube kanalları ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Youtube kanalında yayınladığı ve her defasında farklı ünlülerin konuk olduğu önce ekstrem sporlar yapıp daha sonra radyo konsepti kurarak keyifli bir sohbetin yapıldığı bu programda ilk konuğu Alina Boz olmuş ve bu program çok konuşulmuştu. Bu programın ardından çekimlere hızla devam eden Sarı, bu farklı konsepti ile sevenlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Sporcu ve program yapımcısı Kerim Savaş Sarı'nın YouTube kanalında yayınladığı programının çekimleri son hız devam ediyor. Gelecek programda konuk edeceği ismin Gökhan Türkmen olduğunu Instagram kanalında paylaşan Sarı, geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen ile birlikte İzmit The North Cable Park'a gittiler. Wakeboard denemelerinden sonra program konsepti gereği radyo ekipmanını kurarak keyifli bir sohbet eden Kerim Savaş Sarı ve Gökhan Türkmen ikilisi bu görüntülerden olan fotoğraflarını ise Instagram hesabından yayınladı. İlk bölümde çok olumlu tepkiler alan ve programın başarılı olacağının sinyali veren Kerim Savaş Sarı önümüzdeki haftalarda Youtube kanalına Gökhan Türkmen ile olan keyifli ve bir o kadar da eğlenceli olan programını yayınlayacak. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile çok sevilen ve spor ve program konusunda da hayli uzun bir geçmişi olan ve bu iki işi de profesyonelce yapan Kerim Savaş Sarı'nın Instagram ve Youtube kanalında çok fazla hayran kitlesi ve seveni de mevcut.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.