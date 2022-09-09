Kerim Baştan kimdir, kaç yaşında? Kerim Baştan nerede çalışıyor?

Transfer ve özel haberleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelen Yeni Şafak Spor Muhabiri Kerim Baştan, taraftarlar tarafından Google’da aratılmaya başladı. Peki Kerim Baştan kimdir, kaç yaşında ve nerede çalışıyor? İşte detaylar…

Kerim Baştan kimdir?

2000 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğan Kerim Baştan, Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik PR. bölümü uzaktan öğretim sistemiyle okuluna devam ediyor. Beraberinde İstanbul Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama okuyan Kerim Baştan, Yeni Şafak Gazetesi'nde spor muhabiri olarak görev yapmaktadır. Mesleğe, büyük amcası ve efsane Milliyet Foto Muhabiri İlhan Baştan'dan esinlenmesiyle 15 yaşında atılmış ve aralıksız devam etmiştir, etmeye de devam etmektedir.

Kerim Baştan nerelidir ve gazeteciliğe ne zaman başlamıştır?

Aslen Trabzonlu olan Kerim Baştan, doğup büyüdüğü ilçe Vakfıkebir'de, “Vakfıkebir Haber” adı altında haftalık gazete çıkartmış ve genç yaşında yaptığı bu atılımla birlikte adından söz ettirmiştir. Daha sonra çeşitli internet sitelerinde görev alıp Giresun İleri Gazetesi'nde 1 yıl spor muhabirliği yapan Kerim Baştan, Temmuz 2022'de Albayrak Medya Grubu'na bağlı Yeni Şafak Gazetesi'nde spor muhabirliği ve editörlüğü görevine başlamıştır. Kerim Baştan, halen daha faal bir şekilde kurumundaki görevine devam etmektedir.

Kerim Baştan, büyük amcası İlhan Baştan'ın yıllar önce 12 yaşında Milliyet'in kapısından girerek foto muhabirliği mesleğine başlamasından çok etkilenmiştir. Ona büyük hayranlık duyan Kerim Baştan, onun yolunda giderek genç yaşında bu mesleğe başlamıştır.

Kerim Baştan'ın Twitter'da onaylı hesabında 27 bin (twitter.com/kkerimbastan), Instagram hesabında (instagram.com/kkerimbastan) ise 19 bin takipçisi vardır. Paylaşımları ve haberleri, kısa süre içerisinde oldukça fazla etkileşim almaktadır. .